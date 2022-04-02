Филимонов об ошибке в матче с Украиной: «Ее мне только в нашей стране припоминают»

вспомнил о своей ошибке в матче с Украиной.

В октябре 1999 года Россия и Украина сыграли вничью в «Лужниках» (1:1) в матче квалификации Евро-2000, и россияне не попали на чемпионат Европы.

Россия вела в счете, но на 88-й минуте после удара Андрея Шевченко со штрафного с фланга Филимонов закинул мяч в свои ворота.

– На Украине вам припоминали знаменитую ошибку?

– Это только в нашей стране припоминают.

– Там случались серьезные ляпы?

– Если бы не случались, я бы, наверное, больше времени там провел.

– Как на них реагировали в команде?

– Валерий Васильевич [Лобановский] по-человечески ко мне относился. Когда не ставил в состав, всегда разговаривал со мной, объяснял свои решения.

Да и команда реагировала нормально – ко мне было хорошее отношение, – сказал бывший футболист «Спартака» и киевского .