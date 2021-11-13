Филимонов о заголовке «Бей, Хохлов, спасай Россию»: «Отдает в черносотенцы, их лозунг про «жидов». Негативно отношусь»

Бывший вратарь сборной России Александр Филимонов в интервью Sports.ru поделился мнением об обложке выпуска «Советского Спорта» накануне матча против сборной Украины в 1999 году.

– Легендарная обложка «Советского спорта»: «Бей, Хохлов, спасай Россию». Вы что, не видели?

– Нет.

– Сейчас покажу. Как вам?

– Плохо.

– Почему?

– Да, это броско, это ярко, это вызывает эмоции, но... Отдает в черносотенцы (собирательное название представителей крайне правых организаций в России в 1905-17 годах – прим. Sports.ru).

Я к этим проявлениям отношусь негативно. Я против этого. Если кто-то не знает этого посыла, и откуда это пошло, тому проще. Прочитал – нормально. Я-то знаю, откуда это пошло.

– Объясните, откуда это пошло?

– «Бей жидов, спасай Россию». Лозунг черносотенцев. Опять же расизм, шовинизм. Для меня это некрасиво выглядит.

Ну и нацизм пошел от «бей жидов, спасай Германию». Лозунг яркий, броский, но мне такое не нравится, – сказал Филимонов.

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