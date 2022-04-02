Кайл Уокер: «Надеюсь, Англия сможет выиграть чемпионат мира. Мы знаем, как побеждать и контролировать матчи»

Теги Манчестер Сити Сборная Англии по футболу ЧМ-2022 Кайл Уокер Футбол

Кайл Уокер надеется выиграть чемпионат мира-2022 со сборной Англии.

Англия попала в одну группу с Ираном и США, четвертым участником квартета станут Украина, Уэльс или Шотландия.

«За последние два года мы приспособились играть каждые три дня. Поездка на чемпионат мира через неделю после последнего тура АПЛ будет нам только на руку.

Мы будем идти от игры к игре, шаг за шагом. Надеюсь, мы сможем сделать еще один шаг вперед и выиграть чемпионат мира. Сейчас мы знаем, как выигрывать матчи и контролировать их», – сказал защитник «Манчестер Сити».

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