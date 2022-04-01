Саутгейт о жеребьевке ЧМ: «Англия должна выйти из группы, посев в 1-й корзине дает преимущество. Сборная США особенно интригует»

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Гарет Саутгейт оценил жеребьевку ЧМ-2022 для сборной Англии.

Англичане попали в группу B, где сыграют с США, Ираном, а также с Уэльсом, Шотландией или Украиной.

«Мы не так давно играли с США и Ираном. Третий соперник неизвестен, но возможно британское дерби.

Мы должны выйти из группы. Это наша первая задача, будем отталкиваться от этого.

Посев в первой корзине дает преимущество, так как ты избегаешь 6-7 больших сборных. Большинство команд первой корзины довольны своими группами.

США – интересная команда. У них есть несколько очень хороших игроков, мы знаем, на что они способны, так что эта сборная особенно интригует», – сказал тренер сборной Англии.

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