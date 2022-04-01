Нигматуллин о жеребьевке ЧМ: «Польша поедет домой после группового этапа. Большого интереса к ЧМ не испытываю из-за непопадания России»

Руслан Нигматуллин считает, что не выйдет из группы на ЧМ-2022.

Бывший вратарь сборной России прокомментировал итоги жеребьевки турнира.

«Поляки во главе с Левандовским поедут домой после группового этапа. Из группы, думаю, они не выйдут. Аргентина и Мексика. Поляки же, думаю, насладятся только групповым этапом.

В квартете G, где , Сербия, , Камерун, получилась очень крепкая группа. Понятно, что фаворит здесь Бразилия. Но на второе место претендуют сразу три команды. Любая из них может это сделать.

, Канада, Марокко, ? Тоже ровно. Ровные группы всегда смотреть интереснее, чем те, где присутствуют одна-две команды для набора очков их соперниками.

Но на самом деле большого интереса к играм чемпионата мира не испытываю. Это связано с разочарованием нашего непопадания.

Все-таки смотреть, когда там участвует сборная России, гораздо интереснее, нежели просто наблюдать со стороны. То есть быть чужими на этом футбольном празднике», – сказал Нигматуллин.

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