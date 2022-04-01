Вячеслав Колосков: «Отсутствие России на ЧМ – не потеря для мирового футбола. Большинство сборных, наверное, даже рады этому»

Теги Сборная России по футболу Вячеслав Колосков ЧМ-2022 Спорт-Экспресс Футбол

Почетный президент РФС не считает отсутствие России на ЧМ-2022 потерей для мирового футбола.

«Интересная жеребьевка, я доволен. Нас ожидает увлекательный чемпионат мира. Групп смерти не вижу ни одной, наверное, это хорошо. Тем интереснее будут пары в плей-офф. Думаю, жребий должен устроить всех.

Без нашей сборной этот турнир будет совершенно другим? Отсутствие России на ЧМ – не потеря для мирового футбола. Мы очень редко выходили из групп, показывали не самый выдающийся футбол.

Большинство сборных, наверное, даже рады нашему отсутствию. Боятся нас? Не смешите!» – сказал Вячеслав Колосков.

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