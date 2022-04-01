Томас Тухель: «Есть высокая вероятность, что Аспиликуэта останется в «Челси». Это хорошая новость, он наш капитан»

сообщил, что , скорее всего, останется в «Челси».

Ранее стало известно, что контракт игрока был автоматически пролонгирован до лета 2023 года после того, как испанец провел требуемое для этого число матчей в нынешнем сезоне.

«Я понимал, что это произойдет, поскольку знал про необходимое количество матчей, которые ему нужно сыграть.

Это хорошая ситуация, мы знали об этом. Это хорошая новость для нас.

У него есть контракт, он наш капитан, поэтому высока вероятность, что он остается в команде», – заявил главный тренер лондонского клуба.

В текущем сезоне 32-летний Аспиликуэта сыграл за в 18 раз, отдав 2 голевых паса