Томас Тухель: «Есть высокая вероятность, что Аспиликуэта останется в «Челси». Это хорошая новость, он наш капитан»

Томас Тухель сообщил, что Сесар Аспиликуэта, скорее всего, останется в «Челси».
Ранее стало известно, что контракт игрока был автоматически пролонгирован до лета 2023 года после того, как испанец провел требуемое для этого число матчей в нынешнем сезоне.
«Я понимал, что это произойдет, поскольку знал про необходимое количество матчей, которые ему нужно сыграть.
Это хорошая ситуация, мы знали об этом. Это хорошая новость для нас.
У него есть контракт, он наш капитан, поэтому высока вероятность, что он остается в команде», – заявил главный тренер лондонского клуба.
В текущем сезоне 32-летний Аспиликуэта сыграл за «Челси» в АПЛ 18 раз, отдав 2 голевых паса