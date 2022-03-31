Контракт «Челси» с Аспиликуэтой автоматически продлен до 2023 года (The Athletic)

Теги Челси премьер-лига Англия Сесар Аспиликуэта Футбол

Договор «Челси» с защитником Сесаром Аспиликуэтой продлен на год.

Как информирует The Athletic,  контракт был автоматически пролонгирован до лета 2023 года после того, как испанец провел требуемое для этого число матчей в нынешнем сезоне.

Подчеркивается, что данная процедура не расценивается как заключение нового соглашения и поэтому не блокируется из-за наложенных на клуб санкций.

В текущем сезоне 32-летний Аспиликуэта сыграл за «Челси» в АПЛ 18 раз, отдав 2 голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные