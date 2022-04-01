Гарет Саутгейт: «Англия может выиграть ЧМ-2022. Нужно быть как можно ближе к идеалу»

считает, что Англия может выиграть .

«На этой неделе мы сказали команде: «Если мы сможем выйти в полуфинал, то сможем пройти и в финал. И мы это уже делали. Если мы сможем выйти в финал, то можем победить». Это очевидно.

Сделать это невероятно сложно, и мы должны быть как можно ближе к идеалу. Это вызов для нас. Мы должны набрать хорошую форму еще до турнира. Над этим нужно работать каждый день, который мы проводим вместе.

Мы знаем, что стабильно выступаем на протяжении 3-4 лет. Англия – одна из команд, которая может выиграть ЧМ-2022, и я думаю, что их немного», – сказал тренер сборной .

Напомним, англичане лишь раз в истории выигрывали чемпионат мира – это произошло в 1966 году.