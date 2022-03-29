Англия не проигрывает 22 матча без учета серий пенальти. Это национальный рекорд

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Сборная Англии продлила серию без поражений после встречи с Кот-д′Ивуаром.

Команда добилась победы в товарищеском матче со счетом 3:0.

Последнее поражение (без учета серий пенальти) «трем львам» в ноябре 2020 года нанесла Бельгия в матче Лиги наций (2:0).

С тех пор англичане провели 22 матча: 18 раз победили и четыре раза сыграли вничью. Это самая продолжительная беспроигрышная серия сборной Англии в истории.

Летом прошлого года англичане уступили Италии в финале чемпионата Европы в серии пенальти (1:1, 2:3 по пенальти), однако в статистике такие матчи фиксируются как ничейные.

Англия – Кот-д`Ивуар 3:0 (2:0, 1:0)
Дата проведения
29 марта, 21.45, «Уэмбли»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – 30 Уоткинс, 2:0 – 45 Стерлинг, 3:0 – 90 Мингз.
АнглияПоуп, Уайт (Уокер-Питерс, 46), Магуайр, Мингз, Митчелл (Шоу, 62), Уорд-Проуз (Галлахер, 80), Грилиш (Смит-Роу, 62), Райс, Беллингем, Стерлинг (Фоден, 62), Уоткинс (Кейн, 62).
Кот-д`ИвуарСангаре, Орье, Байи (Агбаду, 46), Дели, Камара, Градель (Кулибали, 46), Сери (Акуоку, 90), Кессиэ, Аллер (Боли, 86), Корне (Конан, 64), Пепе (Боли, 46).
Предупреждения:
Орье (32), Сери (33).
Удаление:
Орье (40).

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