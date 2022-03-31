Игрок «Бордо» воровал обувь партнеров и продавал через интернет. Его выдала бывшая девушка

Теги Бордо лига 1 Франция происшествия стиль Футбол

Футболист «Бордо» попался на воровстве обуви партнеров по команде.

Как сообщает RMC Sport, молодой игрок, имя которого не раскрывается, занимался кражей обуви товарищей по команде и ее продажей через интернет. О происходящем футболистам «Бордо» рассказала бывшая девушка этого человека.

Члены команды посчитали, что не смогут дальше работать с вором, и руководство отстранило его на один матч и оштрафовало. По мнению остальных игроков, наказание получилось слишком мягким.

Отмечается, что разногласия между футболистами в дальнейшем удалось уладить.

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