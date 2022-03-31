Игрок «Бордо» воровал обувь партнеров и продавал через интернет. Его выдала бывшая девушка

Футболист попался на воровстве обуви партнеров по команде.

Как сообщает RMC Sport, молодой игрок, имя которого не раскрывается, занимался кражей обуви товарищей по команде и ее продажей через интернет. О происходящем футболистам «Бордо» рассказала бывшая девушка этого человека.

Члены команды посчитали, что не смогут дальше работать с вором, и руководство отстранило его на один матч и оштрафовало. По мнению остальных игроков, наказание получилось слишком мягким.

Отмечается, что разногласия между футболистами в дальнейшем удалось уладить.