Алексей Сорокин: «Россия может организовать международный турнир на высшем уровне даже сейчас. У нас есть опыт, инфраструктура и страсть к спорту»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Евро-2020 Алексей Сорокин Р-Спорт Футбол

Алексей Сорокин считает, что Россия может принять международный футбольный турнир.

«Я уверен, что Россия может организовать международный турнир на высшем уровне. Технически, даже сейчас.

У нас есть опыт, инфраструктура и страсть к спорту. В особенности к футболу. Я в это верю, у нас в стране много поклонников футбола», – сказал бывший генеральный директор оргкомитета по проведению ЧМ-2018 и член российской делегации на конгрессе ФИФА.

Ранее РФС заявлял о желании провести в России чемпионат Европы в 2028 или 2032 году.

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