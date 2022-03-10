Аспиликуэта о ситуации в «Челси»: «Это не был обычный день. Мы должны сосредоточиться на игре и забыть о том, что происходит вне поля»

высказался о сложной ситуации в «Челси».

Сегодня правительство Великобритании ввело санкции против владельца клуба Романа Абрамовича. Позже титульный спонсор – телекоммуникационная компания Three – приостановил сотрудничество с клубом.

«Я должен признать, что это не был обычный день. Мы не можем контролировать эти вопросы. Мы приезжаем на игру и сосредоточены на ней. Мы знаем, что должны бороться за три очка. Мы должны забыть о том, что происходит вне поля», – сказал Аспиликуэта.