Сутормин о стыках ЧМ-2022: «Смотрел, убедился, что России все было по силам. Жаль, не все решилось на поле»

высказался об отстранении сборной России от стыков ЧМ-2022.

Россияне должны была сыграть с Польшей 24 марта в полуфинале стыкового турнира за выход на чемпионат мира. ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от турниров под своей эгидой.

– Обсуждали между собой отменившийся матч с поляками?

– Не сказал бы, что прям обсуждали. Все, конечно, понимают ситуацию.

Конечно, мы расстроены, что не удастся сыграть. Все понимали, что игры не будет, еще когда ехали на сбор. Да, сложно. Да, обидно. Но ничего не поделаешь. Надо идти дальше.

– Полуфиналы плей-офф смотрел? Или настроения не было уже?

– Смотрел, конечно. И потом обзоры всех матчей. В целом в очередной раз убедился, что нам в этом плей-офф все было по силам. Жаль, что в нашей ситуации не все решилось на поле, – сказал полузащитник сборной России и .