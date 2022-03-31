высказался об уходе из «Барселоны» в .

«Конечно, мне его не хватает. И на поле, и вне его. Никто не делал того, что он. Его значимость была огромной. Это нормально скучать по нему после стольких лет. Уверен, ему тоже будет меня не хватать.

Сначала было сложно. Для нас это тоже стало шоком. Мы все еще на месте, а представьте, каково ему. Новый город, команда, стиль...

Ты несчастлив, когда не выигрываешь. Я желаю ему всего наилучшего. Я бы хотел, чтобы Лео вернулся, но я знаю, что это очень сложно.

Я бы отдал ему капитанскую повязку. Я всегда восхищаюсь им и уважаю его», – сказал полузащитник «Барселоны» в эфире RAC1.