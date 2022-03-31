«Ман Сити» уверен, что сможет подписать Холанда. В клубе считают, что форварда привлечет возможность поработать с Гвардиолой

«Ман Сити» считает, что опережает в борьбе за .

«Горожане» уверены, что смогут собрать необходимую сумму на выкуп форварда за 75 млн евро, на его зарплату и выплаты агентам.

После продаж Анхелиньо, Феррана Торреса и Джека Харрисона «Сити» получил 85 млн евро, что позволяет клубу уверенно себя чувствовать перед летним трансферным окном.

По информации ESPN, в клубе из Манчестера считают, что Холанда привлечет возможность работы с тренером Пепом Гвардиолой и победы в в последние годы.

Отмечается, что «Реал» сохраняет интерес к Холанду, но приоритет мадридцев – трансфер Киллиана Мбаппе из «ПСЖ».