«Ман Сити» уверен, что сможет подписать Холанда. В клубе считают, что форварда привлечет возможность поработать с Гвардиолой

«Ман Сити» считает, что опережает «Реал» в борьбе за Эрлинга Холанда.
«Горожане» уверены, что смогут собрать необходимую сумму на выкуп форварда «Боруссии» за 75 млн евро, на его зарплату и выплаты агентам.
После продаж Анхелиньо, Феррана Торреса и Джека Харрисона «Сити» получил 85 млн евро, что позволяет клубу уверенно себя чувствовать перед летним трансферным окном.
По информации ESPN, в клубе из Манчестера считают, что Холанда привлечет возможность работы с тренером Пепом Гвардиолой и победы «Ман Сити» в АПЛ в последние годы.
Отмечается, что «Реал» сохраняет интерес к Холанду, но приоритет мадридцев – трансфер Киллиана Мбаппе из «ПСЖ».