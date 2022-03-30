Валерий Газзаев: «Положительных решений от конгресса ФИФА не жду. Весь наш спорт находится в изоляции, сложно что-то прогнозировать»

поделился ожиданиями от предстоящего конгресса ФИФА.

Ранее сообщалось, что организация рассмотрит вопрос о статусе .

«Я положительных решений от конгресса не жду. Весь наш спорт сейчас находится в изоляции. Поэтому сложно что-то прогнозировать.

Если конгресс ФИФА примет нежелательное для нас решение, то что нам делать... Я неоднократно об этом говорил: надо развивать весь спорт в России комплексно, несмотря ни на что – начиная от детско-юношеского и заканчивая профессиональным, причем все виды.

Отлучение футбола, если такое случится, конечно, на пользу не пойдет. Но рано или поздно, я думаю, ситуация изменится. Мы вернемся на международную арену. Ни в коем случае нельзя опускать руки.

Сейчас мы должны сделать все возможное, чтобы развивать наш футбол, проводить комплексные реформы во всех видах спорта, которые пострадали от санкций. У нас для этого созданы все условия, есть прекрасная инфраструктура», – сказал бывший тренер ЦСКА и сборной России.