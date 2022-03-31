«Брентфорд» хочет продлить контракт с Эриксеном

«Брентфорд» планирует сохранить , который в июне может стать свободным агентом.

«Пчелы» намерены предложить 30-летнему хавбеку сборной Дании новый контракт, сообщает The Times.

По данным источника, «Брентфорд» уверен в продлении соглашения с Эриксеном, если тот не получит предложения от клубов из топ-6 .

Футболист пережил остановку сердца 12 июня 2021 года – во время матча сборной на Евро-2020. В конце первого тайма игры против Финляндии (0:1) он потерял сознание. Спустя несколько дней ему установили кардиовертер-дефибриллятор.

В январе Эриксен подписал контракт с , а 26 февраля провел первый матч за новый клуб.

Эриксен снова забил! На том самом стадионе – через 290 дней после остановки сердца