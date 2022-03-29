Эриксен забил за Данию во втором матче подряд. Летом он пережил остановку сердца

забил во втором подряд матче за сборную .

Полузащитник забил гол в товарищеском матче против команды (3:0). Он также отличился голом в предыдущей игре сборной – против Нидерландов (2:4).

Эриксен пережил остановку сердца 12 июня 2021 года – во время матча сборной на Евро-2020. В конце первого тайма матча против Финляндии (0:1) он потерял сознание. Спустя несколько дней ему установили кардиовертер-дефибриллятор.

В январе полузащитник подписал контракт с , а 26 февраля провел первый матч за новый клуб.