Эриксен забил за Данию во втором матче подряд. Летом он пережил остановку сердца

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Кристиан Эриксен забил во втором подряд матче за сборную Дании.

Полузащитник забил гол в товарищеском матче против команды Сербии (3:0). Он также отличился голом в предыдущей игре сборной – против Нидерландов (2:4).

Эриксен пережил остановку сердца 12 июня 2021 года – во время матча сборной на Евро-2020. В конце первого тайма матча против Финляндии (0:1) он потерял сознание. Спустя несколько дней ему установили кардиовертер-дефибриллятор.

В январе полузащитник подписал контракт с «Брентфордом», а 26 февраля провел первый матч за новый клуб.        

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