«Барселона» разгромила «Реал» (5:2) в женской Лиге чемпионов и вышла в полуфинал

Теги Барселона Реал Мадрид результаты женский футбол Лига чемпионов жен Футбол

Женская команда «Барселоны» одержала крупную победу над «Реалом» (5:2).

Каталонский клуб обыграл «Мадрид» по сумме двух матчей (первая игра – 3:1) в 1/4 финала женской Лиги чемпионов.

В полуфинале «Барса» встретится с победителем пары «Арсенал» – «Вольфсбург».

Женская команда «Барселоны» – действующий победитель ЛЧ. В финале в минувшем сезоне был разгромлен «Челси» (4:0).

Женская Лига чемпионов

1/4 финала

«Барселона»«Реал» – 5:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Леон (8), 1:1 – Кармона (16, пенальти), 1:2 – Сорноса (48), 2:2 – Бонмати (52), 3:2 – Пина (55), 4:2 – Путельяс (62), 5:2 – Грэм-Хансен (70).

Первый матч – 3:1

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные