«Барселона» разгромила «Реал» (5:2) в женской Лиге чемпионов и вышла в полуфинал

Женская команда «Барселоны» одержала крупную победу над «Реалом» (5:2).

Каталонский клуб обыграл «Мадрид» по сумме двух матчей (первая игра – 3:1) в 1/4 финала женской Лиги чемпионов.

В полуфинале «Барса» встретится с победителем пары «Арсенал» – «Вольфсбург».

Женская команда «Барселоны» – действующий победитель ЛЧ. В финале в минувшем сезоне был разгромлен «Челси» (4:0).

Женская Лига чемпионов

1/4 финала

– «Реал» – 5:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Леон (8), 1:1 – Кармона (16, пенальти), 1:2 – Сорноса (48), 2:2 – Бонмати (52), 3:2 – Пина (55), 4:2 – Путельяс (62), 5:2 – Грэм-Хансен (70).

Первый матч – 3:1