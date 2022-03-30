Отец Агаларова: «У Гамида огромное желание играть в более сильной команде, более сильной лиге»

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Отец форварда «Уфы» Гамида Агаларова сообщил о желании игрока сменить клуб.

«Конечно, Гамид хочет уйти в более сильную команду и более сильный чемпионат. Любой молодой игрок мечтает об этом. У Гамида огромное желание играть в более сильной команде.

Но в данное время об этом говорить не стоит. У него действующий контракт, а трансферное окно закрыто. Все, что от него зависит, он сделает. В первую очередь – для команды», – сказал Руслан Агаларов.

21-летний нападающий в текущем сезоне забил 14 голов за 21 игру в РПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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