Отец Агаларова: «У Гамида огромное желание играть в более сильной команде, более сильной лиге»

Отец форварда «Уфы» сообщил о желании игрока сменить клуб.

«Конечно, Гамид хочет уйти в более сильную команду и более сильный чемпионат. Любой молодой игрок мечтает об этом. У Гамида огромное желание играть в более сильной команде.

Но в данное время об этом говорить не стоит. У него действующий контракт, а трансферное окно закрыто. Все, что от него зависит, он сделает. В первую очередь – для команды», – сказал .

21-летний нападающий в текущем сезоне забил 14 голов за 21 игру в РПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.