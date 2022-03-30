«Ван де Бек сказал: «Хотим с отцом для людей снять дом. С границы заберем, поселим, оплатим». Я был в шоке». Миколенко о поддержке

Защитник рассказал о поддержке в клубе.

«Каждый человек подходил и спрашивал, как семья, друзья. На второй день подошел главный тренер и сказал: «Я читаю это все, если тебе нужен отдых, то можешь не приезжать на базу. У тебя свободное посещение. Если тебе нужно время, бери время. Я понимаю все».

Благодарен клубу за то, что он поддерживает со всех сторон. Администратор, отвечающий за экипировку, сказал: «Знаю, какая у вас ситуация, понимаю, как тебе сложно. Приезжай к нам на ужин, пообщаемся». Много случаев.

Донни ван де Бек, игрок мирового уровня, ко мне подходит и говорит: «Мы с отцом хотим для людей снять дом, то ли в Голландии, то ли в Польше, для людей. С границы заберем, поселим, оплатим». Я был в приятном шоке. Не знаю, как благодарить этих людей.

Вчера подошел физиотерапевт и говорит: «У меня есть комната, кровать на 2 человека. Кому негде жить, мы готовы приютить». Я в шоке. Честно, в шоке», – сказал футболист сборной .

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