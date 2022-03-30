Жиру о рекорде по голам за сборную Франции: «Я держу его в уме, но это не навязчивая идея. Мой приоритет – благо команды, рекорд придет сам»

высказался о возможности побить рекорд по голам за сборную Франции.

Нападающий забил 48-й гол за национальную команду в товарищеском матче против ЮАР. Для того, чтобы повторить рекорд по голам за сборную Франции (51), Жиру нужно забить еще 3 мяча.

«Еще один гол, это хорошо. Когда я на поле, я всегда стараюсь что-то привнести в игру. Я получил хороший пас от Антуана [Гризманна], и мне удалось хорошо завершить атаку. Я счастлив, это хорошо для того, чтобы двигаться дальше.

Я приближаюсь к Тити (Тьерри Анри – прим. Sports.ru). Я держу рекорд в уме, но это не навязчивая идея. Если буду должен отдать пас, я отдам пас. Мой приоритет – благо команды. Рекорд придет сам», – сказал Жиру в интервью каналу Федерации футбола .