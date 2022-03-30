Болельщики Нигерии выбежали на поле после невыхода сборной на ЧМ-2022. Полиция применяла слезоточивый газ

Болельщики сборной Нигерии устроили беспорядки после невыхода на .

сыграла вничью с командой Ганы (1:1) и не смогла выйти на турнир в Катар за счет выездного гола соперника. Первая игра завершилась вничью со счетом 0:0.

После матча болельщики выбежали на поле и начали бросаться любыми попавшемся под руку предметами, в частности, бутылками.

Сотрудники правопорядка начали атаковать фанатов дубинками, а также применяли слезоточивый газ, чтобы успокоить болельщиков.

На домашнем для Нигерии матче ожидалось до 60 тысяч зрителей. Добавим, что нигерийцы пропустят чемпионат мира впервые с 2006 года.