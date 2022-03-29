Гана вышла на ЧМ-2022, Нигерия не сыграет на чемпионате мира впервые с 2006-го

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Сборная Ганы вышла на чемпионат мира-2022.

«Черные звезды» сыграли вничью с командой Нигерии в ответном стыковом матче квалификации (1:1) и обеспечили себе место на турнире в Катаре благодаря голу на выезде. Первая игра завершилась вничью со счетом 0:0.

Нигерийцы пропустят чемпионат мира впервые с 2006 года. 

Финальная часть чемпионата мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря.

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