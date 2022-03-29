Агент Кутепова: «Илья чувствует себя лучше, восстанавливается от травмы. Может, уже на следующей неделе он вернется к тренировкам»

Агент Ильи Кутепова рассказал, когда футболист сможет вернуться в строй.

– Сейчас Илья чувствует себя лучше, он потихоньку восстанавливается от травмы. Я надеюсь, что скоро, может быть, уже на следующей неделе он вернется к тренировкам с командой. Но я не люблю говорить о чем-то, что еще не случилось. Вы все увидите сами.

– Когда Кутепов сможет выйти на поле в официальном матче?

– Повторюсь, ему намного лучше. Он работает с тренерами по реабилитации. Надеюсь, он вернется на поле как можно скорее, – сказал Дамиано Драго.

Кутепов покинул второй зимний сбор в ОАЭ и отправился на реабилитацию после травмы голеностопа в Сербию. Футболист в своих социальных сетях сообщал, что восстановление затянулось.