Карасев будет судить дерби «Локомотив» – «Спартак» и другие назначения 23-го тура РПЛ

Назначены судьи на матчи 23-го тура чемпионата России.
1 апреля (пятница)
«Рубин» – «Химки»: судья – Владислав Безбородов, ВАР – Василий Казарцев.
2 апреля (суббота)
«Крылья Советов» – «Уфа»: судья – Артем Чистяков, ВАР – Алексей Амелин.
«Арсенал» – «Ахмат»: судья – Виталий Мешков, ВАР – Иван Сиденков.
«Ростов» – «Нижний Новгород»: судья – Кирилл Левников, ВАР – Анатолий Жабченко.
«Локомотив» – «Спартак»: судья – Сергей Карасев, ВАР – Павел Шадыханов.
3 апреля (воскресенье)
«Краснодар» – «Динамо»: судья – Алексей Сухой, ВАР – Артем Любимов.
ЦСКА – «Урал»: судья – Игорь Панин, ВАР – Ян Бобровский.
«Сочи» – «Зенит»: судья – Владимир Москалев, ВАР – Евгений Кукуляк.