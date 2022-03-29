Карасев будет судить дерби «Локомотив» – «Спартак» и другие назначения 23-го тура РПЛ

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Назначены судьи на матчи 23-го тура чемпионата России.

1 апреля (пятница)

«Рубин»«Химки»: судья – Владислав Безбородов, ВАР – Василий Казарцев.

2 апреля (суббота)

«Крылья Советов» – «Уфа»: судья – Артем Чистяков, ВАР – Алексей Амелин.

«Арсенал» – «Ахмат»: судья – Виталий Мешков, ВАР – Иван Сиденков.

«Ростов»«Нижний Новгород»: судья – Кирилл Левников, ВАР – Анатолий Жабченко.

«Локомотив»«Спартак»: судья – Сергей Карасев, ВАР – Павел Шадыханов.

3 апреля (воскресенье)

«Краснодар»«Динамо»: судья – Алексей Сухой, ВАР – Артем Любимов.

ЦСКА«Урал»: судья – Игорь Панин, ВАР – Ян Бобровский.

«Сочи»«Зенит»: судья – Владимир Москалев, ВАР – Евгений Кукуляк.

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