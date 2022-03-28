Анчелотти могут уволить, если «Реал» не выиграет Ла Лигу. В случае вылета из ЛЧ отставки не будет

«Реал» верит в , но ситуация может измениться, если клуб проиграет .

Как пишет As, только катастрофа в заключительные месяцы сезона может поколебать уверенность руководства «Реала» в 62-летнем специалисте. Вылет из Лиги чемпионов не спровоцирует отставку итальянца, но упущенный титул в Ла Лиге может привести к такому решению.

Сомнения в зародил разгром от «Барселоны» на «Сантьяго Бернабеу» со счетом 0:4. Причина не в самом результате, а в ощущениях, вызванных этим поражением. Сейчас Анчелотти должен показать стабильность.

«Реал» под руководством итальянца уже оказывался в аналогичной ситуации. В сезоне-2014/15 мадридский клуб доминировал в чемпионате, но в декабре, после поражения от «Валенсии» (1:2), у команды начались проблемы. В результате чемпионом стала «Барселона», отыгравшая 4-очковое отставание. Анчелотти в конце сезона был уволен.

Сейчас мадридский клуб лидирует в таблице Ла Лиги, опережая «Севилью» на 9 очков. «Барселона», идущая третьей, в случае победы над «Райо Вальекано» может догнать андалусийский клуб.

Анчелотти об отрыве в Ла Лиге в 10 очков: «Я проиграл финал ЛЧ, ведя 3:0. Надеюсь, это не повторится»