Воспитанник ЦСКА Никита Чернов рассказал о своем решении перейти в «Спартак».

– Взвешивал все за и против. Прекрасно понимал, на что иду: эмоции некоторых фанатов «Спартака» и ЦСКА были ожидаемы.

– Ты ассоциировался с ЦСКА, а тут «Спартак». Были угрызения совести?

– Прямо угрызений нет. Осадок в душе – да. Почти все осознанное детство находишься в структуре команды, повзрослев, доходишь с ней до Лиги чемпионов, знаешь весь персонал и базу.

Более того – когда я играл в «Крыльях», фанаты ЦСКА постоянно писали слова поддержки, выкладывали фотографии со мной в составе, тепло встречали.

Да, я перешел в «Спартак» и представляю, как это выглядит. Но теперь смотрю на это не так, как смотрел бы раньше. Хочу расти как игрок, а от прочих вещей абстрагируюсь.

Понятно, что есть голос фанатов, его надо потерпеть, послушать про себя. Я сам с трепетом вспоминаю прошлое, дорожу им, отношусь с уважением. Но футбольная карьера подразумевает новые вызовы, и мне надо было двигаться дальше, не стоять на месте.

– Что тобой двигало, когда выбирал «Спартак»?

– Это определенно движение вверх. Думал о еврокубках, о возможности тренироваться с игроками высокого класса. Многие из «Спартака» вызываются в свои сборные. Мне бы хотелось того же.

– Уровень мастерства в «Спартаке» и правда выше, чем был в «Крыльях»?

– Уровень запредельный. Матч с говорит сам за себя. Кто-то подумает, что Квинси тогда просто попал в девятку издалека – нет, на тренировках он регулярно демонстрирует такое мастерство, забивает с самой разной дистанции.

Еще выделю поставленный удар Джордана Ларссона – с «Кубанью» он красиво положил уже через десять минут после выхода на поле.

– Какие ставишь себе задачи в «Спартаке»?

– У меня всегда было желание бороться за самые высокие места. Мои родители тоже спортсмены, всегда говорили: «Есть только первое место». Поэтому я и решился на переход. В хочется бороться за высокие позиции, достигать высоких целей, – сказал защитник красно-белых.