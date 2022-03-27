«Реал» считает Франа Гарсию и Мигеля Гутьерреса основными вариантами на замену Марсело

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«Реал» не собирается тратить большие деньги на поиск замены защитнику Марсело.

Контракт игрока истекает летом, и мадридский клуб рассматривает две кандидатуры на замену бразильцу, как утверждает Marca.

Во-первых, «Реал» не исключает более активного использования Мигеля Гутьерреса, который в этом сезоне сыграл в Ла Лиге 3 раза. Однако у тренерского штаба есть сомнения насчет оборонительных навыков 20-летнего футболиста, и рассматривается вариант с отправкой его в аренду в сильную команду ради роста и полноценной игровой практики.

Во-вторых, мадридцы могут выкупить Франа Гарсию у «Райо Вальекано». Как сообщалось ранее, клубу принадлежит 50% прав на игрока, трансфер обойдется в 5 млн евро. Отмечается, что шансы на возвращение 22-летнего футболиста возросли.

За 26 игр в этом сезоне Ла Лиги Гарсия забил 1 гол, его показатели можно изучить тут.

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