«Реал» считает Франа Гарсию и Мигеля Гутьерреса основными вариантами на замену Марсело

не собирается тратить большие деньги на поиск замены защитнику .

Контракт игрока истекает летом, и мадридский клуб рассматривает две кандидатуры на замену бразильцу, как утверждает Marca.

Во-первых, «Реал» не исключает более активного использования , который в этом сезоне сыграл в Ла Лиге 3 раза. Однако у тренерского штаба есть сомнения насчет оборонительных навыков 20-летнего футболиста, и рассматривается вариант с отправкой его в аренду в сильную команду ради роста и полноценной игровой практики.

Во-вторых, мадридцы могут выкупить Франа Гарсию у . Как сообщалось ранее, клубу принадлежит 50% прав на игрока, трансфер обойдется в 5 млн евро. Отмечается, что шансы на возвращение 22-летнего футболиста возросли.

За 26 игр в этом сезоне Ла Лиги Гарсия забил 1 гол, его показатели можно изучить тут.