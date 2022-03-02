Марсело: «Хотелось бы завершить карьеру в «Реале», но решаю не я. Не заглядываю вперед, у всего есть конец»

высказался о будущем в «Реале».

«Я очень спокоен. Это клуб моей жизни. Хотелось бы играть до тех пор, пока мой сын не вырастет, и выйти на поле вместе с ним.

Я хочу играть на высоком уровне. Впереди – важные матчи, а я – капитан лучшей команды мира, и я очень спокоен. Чувствую себя защищенным.

Я не заглядываю вперед, у всего есть конец. Хотелось бы остаться и завершить карьеру в «Реале», но решаю не я», – сказал 33-летний защитник, контракт которого с истекает летом.

Марсело играет за «Реал» с 2007 года. В составе мадридского клуба он взял 23 трофея.