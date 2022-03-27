Экс-гендиректор «Барсы» Ревертер отклонил предложение Переса занять аналогичный пост в Суперлиге

Бывший гендиректор «Барселоны» отказался занять аналогичный пост в Суперлиге.

Как сообщает RAC1, предложил Феррану Ревертеру стать частью проекта и занять пост генерального директора Суперлиги, но президент получил отказ.

Также отмечается, что бывший генеральный директор «Барселоны» принял предложение стать генеральным директором компании, занимающейся возобновляемыми источниками энергии.

Ревертер ушел из «Барсы» в феврале прошлого года из-за разногласий по поводу полномочий в клубе с президентом Жоаном Лапортой.