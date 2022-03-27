Экс-гендиректор «Барсы» Ревертер отклонил предложение Переса занять аналогичный пост в Суперлиге

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Бывший гендиректор «Барселоны» отказался занять аналогичный пост в Суперлиге.

Как сообщает RAC1, Флорентино Перес предложил Феррану Ревертеру стать частью проекта и занять пост генерального директора Суперлиги, но президент «Реала» получил отказ.

Также отмечается, что бывший генеральный директор «Барселоны» принял предложение стать генеральным директором компании, занимающейся возобновляемыми источниками энергии. 

Ревертер ушел из «Барсы» в феврале прошлого года из-за разногласий по поводу полномочий в клубе с президентом Жоаном Лапортой.

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