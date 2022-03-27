Стивен Джеррард: «Назначение Хави – гениальное решение «Барселоны». Они возвращаются после нескольких трудных лет»

назвал гениальным решение назначить на пост главного тренера Барселоны».

«Думаю, что назначение Хави – гениальное решение «Барселоны».

Это тот человек, который был игроком мирового уровня и у которого в его ДНК. Он понимает стиль, который хотят видеть все в клубе.

После нескольких трудных лет они, кажется, возвращают свои позиции. Принято наблюдать за тем, что у них все хорошо», – заявил главный тренер .

Каталонский клуб занимает третье место в таблице . На данный момент серия команды без поражений составляет 12 игр подряд.