Стивен Джеррард: «Назначение Хави – гениальное решение «Барселоны». Они возвращаются после нескольких трудных лет»

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Стивен Джеррард назвал гениальным решение назначить Хави на пост главного тренера Барселоны».

«Думаю, что назначение Хави – гениальное решение «Барселоны».

Это тот человек, который был игроком мирового уровня и у которого «Барселона» в его ДНК. Он понимает стиль, который хотят видеть все в клубе.

После нескольких трудных лет они, кажется, возвращают свои позиции. Принято наблюдать за тем, что у них все хорошо», – заявил главный тренер «Астон Виллы».

Каталонский клуб занимает третье место в таблице Ла Лиге. На данный момент серия команды без поражений составляет 12 игр подряд.

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