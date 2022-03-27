«У Месси улыбка была до ушей». Лионель впервые получил футболку «Боки» официально, его отцу тоже вручили

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Форвард сборной Аргентины Лионель Месси обрадовался вручению футболки «Бока Хуниорс».

«У Лео улыбка была до ушей. «Бока» впервые официально передала ему клубную футболку», – сообщил источник Ole, присутствовавший в раздевалке в тот момент, когда вице-президент «Боки» Хуан Роман Рикельме делал подарок Месси.

Сообщается, что «Бока» выделила для семьи Месси ложу, соседнюю с той, какую всегда занимает на «Эстадио Альберто Хакинто Армандо» Рикельме. Бывший полузащитник сборной Аргентины, пользуясь случаем, также вручил футболку «Боки» отцу Лионеля – Хорхе Месси.

Аргентина принимала Венесуэлу (3:0) в рамках квалификации ЧМ-2022.

Рикельме подарил Месси футболку «Бока Хуниорс» с 10-м номером

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