«У Месси улыбка была до ушей». Лионель впервые получил футболку «Боки» официально, его отцу тоже вручили

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси обрадовался вручению футболки «Бока Хуниорс».

«У Лео улыбка была до ушей. «Бока» впервые официально передала ему клубную футболку», – сообщил источник Ole, присутствовавший в раздевалке в тот момент, когда вице-президент «Боки» делал подарок Месси.

Сообщается, что «Бока» выделила для семьи Месси ложу, соседнюю с той, какую всегда занимает на «Эстадио Альберто Хакинто Армандо» Рикельме. Бывший полузащитник сборной Аргентины, пользуясь случаем, также вручил футболку «Боки» отцу Лионеля – .

Аргентина принимала Венесуэлу (3:0) в рамках квалификации ЧМ-2022.

Рикельме подарил Месси футболку «Бока Хуниорс» с 10-м номером