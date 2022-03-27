Юлиан Дракслер: «Ситуация в «ПСЖ» непростая. Мне нужно играть больше, не хватает ритма»

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Хавбек Юлиан Дракслер посетовал на то, что не имеет полноценной игровой практики в «ПСЖ».

Вчера полузащитник сборной Германии провел на поле весь товарищеский матч против Израиля (2:0).

«Я рад, что отыграл все 90 минут впервые за долгое время. Я все еще уверен в том, что мне хватает мастерства для выступления за эту команду.

Ситуация в клубе непростая. Мне не хватает игрового ритма. Нужно больше игрового времени», – сказал 28-летний футболист.

В текущем сезоне Лиги 1 Дракслер в среднем проводит на поле 30 минут. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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