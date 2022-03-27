Хасан Салихамиджич: «Бавария» внимательно следит за немецким рынком, здесь достаточно талантов. Мы ценим сильную немецкую раздевалку»

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 Хасан Салихамиджич высказался о трансферной политике «Баварии».

Спортивный директор мюнхенцев ответил на вопрос о подписании молодых талантливых футболистов из-за рубежа.

«В Германии все еще достаточно талантов, и мы присматриваемся к ним. В «Баварии» ценят сильную немецкую раздевалку. Это часть нашей мощи и самобытности. Вот почему мы внимательно следим за немецким рынком.

Однако футбол сегодня стал глобальным, и «Бавария» тоже должна реагировать на это. Наша команда уже десять лет стабильно входит в тройку лучших в европейском футболе.

Мы хотим сохранить этот уровень, и для этого нам нужны иностранные таланты, которые мы сможем развить», – сказал Салихамиджич.

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