Тренер Польши о Швеции: «Хорошая команда с высокой организацией игры, но у нас есть свой план»

Тренер сборной Польши Чеслав Михневич высказался в преддверии финального стыка со Швецией.

Поляки прошли полуфинальный стык отбора ЧМ-2022 в результате отстранения из турнира национальной команды России.

«Мы детально изучили сборную . У нас также были люди на ее матче с Чехией.

Знаем, чего ждать от соперника. Это очень хорошая команда с высокой организацией игры. Сомневаться в этом не приходится, но у нас есть свой план на игру.

Если Шченсны будет здоров, он займет место в воротах», – сказал Михневич.

Матч Польша – Швеция состоится 29 марта в Хожуве.

Предпоследний шаг отбора на ЧМ: Португалия получила Северную Македонию, Польша – шведов