Тренер Польши о Швеции: «Хорошая команда с высокой организацией игры, но у нас есть свой план»

Тренер сборной Польши Чеслав Михневич высказался в преддверии финального стыка со Швецией.
Поляки прошли полуфинальный стык отбора ЧМ-2022 в результате отстранения из турнира национальной команды России.
«Мы детально изучили сборную Швеции. У нас также были люди на ее матче с Чехией.
Знаем, чего ждать от соперника. Это очень хорошая команда с высокой организацией игры. Сомневаться в этом не приходится, но у нас есть свой план на игру.
Если Шченсны будет здоров, он займет место в воротах», – сказал Михневич.
Матч Польша – Швеция состоится 29 марта в Хожуве.
Предпоследний шаг отбора на ЧМ: Португалия получила Северную Македонию, Польша – шведов