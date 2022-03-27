Ирландские фанаты освистали Анри по ходу матча с Бельгией

Ирландские болельщики освистали бывшего форварда сборной Франции Тьерри Анри.

В настоящее время экс-форвард и работает в тренерском штабе сборной Бельгии.

Сборная Ирландии принимала бельгийцев в Дублине в товарищеском матче, который завершился вничью (2:2).

В первом тайме на большом экране стадиона крупным планом показали Анри на скамейке. Стадион отреагировал на это свистом. Реакция болельщиков связана с голом сборной Франции в ворота Ирландии в ответном стыковом матче (1:1).

В первой игре французы одержали в гостях победу со счетом 1:0. В Париже в основное время выиграла Ирландия, матч перешел в дополнительное время.

На 103-й минуте сравнял счет с передачи Анри, который в этом эпизоде подыграл себе рукой, прежде чем отдать голевой пас. Арбитры не увидели нарушения правил, гол был засчитан. Итоговая ничья позволила французам выйти в финальную часть чемпионата мира.