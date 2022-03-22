Константин Тюкавин: «Динамо» обязательно составит «Зениту» конкуренцию. Будем бороться до конца»

Константин Тюкавин заявил, что «Динамо» составит «Зениту» конкуренцию в борьбе за чемпионство.
Футболист ответил на вопросы после вызова в сборную России на тренировочный сбор.
– Как вы узнали о вызове в национальную сборную?
– После игры с «Ростовом». Приехал домой, мне позвонил администратор национальной команды и сказал, что меня вызывают.
Изначально я должен был приехать в молодежку, но так как обе сборные тренируются на базе в Новогорске, мой маршрут практически не изменился. Расстояние между корпусами – три минуты ходьбы.
– В национальной сборной – ваш хороший друг Арсен Захарян. Нет ревности, что он вызывается чаще, хотя он младше?
– Конечно, нет! Рад за Арсена, что он играет и за сборную, и в основе «Динамо».
Мы поддерживаем друг друга. Жаль, что он из-за повреждения был вынужден уехать лечиться. Желаю ему здоровья!
– Как оцените свою форму?
– Нахожусь в хорошей физической форме, со здоровьем все хорошо. Сделаю все, что в моих силах, чтобы себя проявить.
– Сбор, в силу обстоятельств, будет проходить в непривычном режиме...
– Обидно, что не будет стыковых матчей. Но сбор – это всегда хорошо. Мы приезжаем с большим желанием.
Рады видеть друг друга, тренироваться вместе. Мне кажется важно, что в непростое время футбол остается и становится для людей отдушиной.
– «Динамо» идет на втором месте в чемпионате. Есть шансы побороться за чемпионство?
– Ну конечно! Мы обязательно составим «Зениту» конкуренцию. Будем бороться до конца.