Фанаты «Севильи» освистали Марсьяля на игре с «Сосьедадом». У Антони 1 гол за 8 матчей после ухода из «МЮ»

Фанаты «Севильи» освистали форварда , арендованного у .

Как информирует Diario Sport, француз столкнулся с негативной реакцией трибун, уступая место на поле нападающему Юссефу Эн-Несири на 59-й минуте домашнего матча с (0:0) в 29-м туре . При этом подчеркивается, что на некоторых секторах Марсьялю все же аплодировали.

Свист связывается с не лучшей формой футболиста, зимой присоединившегося к команде: за 8 игр он забил лишь гол. Подробно со статистикой форварда можно ознакомиться здесь.

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