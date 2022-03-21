Фанаты «Севильи» освистали Марсьяля на игре с «Сосьедадом». У Антони 1 гол за 8 матчей после ухода из «МЮ»

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Фанаты «Севильи» освистали форварда Антони Марсьяля, арендованного у «Манчестер Юнайтед».

Как информирует Diario Sport, француз столкнулся с негативной реакцией трибун, уступая место на поле нападающему Юссефу Эн-Несири на 59-й минуте домашнего матча с «Реал Сосьедад» (0:0) в 29-м туре Ла Лиги. При этом подчеркивается, что на некоторых секторах Марсьялю все же аплодировали.

Свист связывается с не лучшей формой футболиста, зимой присоединившегося к команде: за 8 игр он забил лишь гол. Подробно со статистикой форварда можно ознакомиться здесь.

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