Болельщики «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» против проведения полуфинала Кубка Англии на «Уэмбли». На Пасху не будет прямых поездов до Лондона

Болельщики «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» выступили за перенос полуфинала Кубка Англии с «Уэмбли».

Матч между этими командами должны состояться в субботу, 16 апреля. Однако на пасхальные выходные в Лондон не будут ходить поезда из Манчестера и Мерсисайда.

Чтобы попасть на игру, фанатам придется ехать на автотранспорте или лететь на самолете. Источник в железнодорожной отрасли Великобритании сообщил, что в сентябре ассоциацию (FA) проинформировали о том, что в эти даты будут трудности с расписанием поездов на западном побережье.

«FA будет тесно взаимодействовать с и «Манчестер Сити» по всем вопросам организации матчей, включая поездки болельщиков на предстоящий полуфинальный матч Кубка Англии на стадионе «Уэмбли».

Мы также продолжаем работать с железнодорожными компаниями, чтобы найти решение, которое позволит болельщикам обеих команд добраться до места проведения матча и обратно с минимальными затруднениями», – сказал представитель Футбольной ассоциации.

Организация фанатов «Ливерпуля» Spirit of Shankly сотрудничает с объединением болельщиков We are 1894 по поводу того, чтобы подтолкнуть Футбольную ассоциацию и телекомпании к поиску компромиссного варианта.