Гарет Саутгейт: «ЧМ – возможность обратить внимание на проблемы. Критика будет, но мы сделаем все, что в наших силах»

порассуждал о методах выражения общественной позиции в футболе.

«Я не думаю, что мы сможем сделать заявление, которое удовлетворит всех. Это не тот случай, как с преклонением колена. Тогда мы чувствовали, как это важно. Но мы не говорим, что эти проблемы [права человека в Катаре] менее значимы.

Мы считаем, что чемпионат мира – это возможность обратить внимание на проблемы. У нас есть платформа, чтобы сделать это. И мы должны подойти к этому ответственно.

Не думаю, что специальные футболки что-то изменят. Я не очень знаю, что мы можем сделать, чтобы на что-то повлиять.

Нужно реалистично смотреть на вещи. Мы отправимся в страну, где по решению ФИФА пройдет чемпионат мира. Эта страна отличается от нашей и с культурной, и с релизиозной точки зрения.

Есть вещи, на которые невозможно повлиять. Может, есть и то, на что мы можем повлиять. Если мы сочтем, что это того стоит, то попытаемся это сделать. Без сомнения, наши фанаты – один из приоритетов. Нам важно то, как с ними будут обращаться. Но могут возникнуть и другие проблемы.

Никто из нас не успокоился в этом вопросе. Я, конечно, отношусь к этому очень серьезно. Я хочу убедиться, что игроки защищены, что они смогут правильно использовать силу своего высказывания. Но я не хочу, чтобы их использовали в более широких целях.

Будет сложно. И я думаю, что нас будут критиковать, что бы мы ни делали. Но мы постараемся сделать все, что в наших силах», – сказал тренер сборной .