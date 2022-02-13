Сафонов о «Краснодаре» при Фарке: «Игра меняется: новые тактики, больше коротких передач у вратаря»

Вратарь поделился впечатлениями от работы под руководством нового главного тренера .

«С приходом Фарке наша игра меняется, поэтому каждый матч по-своему интересен и особенный. Где-то мы стараемся использовать новые тактики, пробовать новые связи, каждая игра полна для нас нового и необычного сейчас. Каждая игра нестандартная и интересная.

Стало больше коротких передач у вратаря? Это знакомо, мы это делали, просто не было таких требований. Сейчас появились четкие требования, что это нужно делать. Раньше я это делал, когда была такая ситуация, сейчас специально стараемся подстраивать ситуации под то, чтобы действовать именно так.

Настрой перед возобновлением сезона только положительный. Вторая часть сезона, нужно отыграть не так много игр, чтобы залезть в призовые места, попасть в еврокубки. Мы этого очень жаждем.

Пришел новый тренер. Хочется показать новую игру, изменения «Краснодара». Думаю, у нас все получится», — сказал Сафонов в эфире ютуб-канала «Краснодара».