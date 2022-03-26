Сафонов о «Краснодаре»: «Ситуация тяжелая, полкоманды уехало. С финансами в клубе все нормально»

Голкипер Матвей Сафонов высказался о происходящем в .

«У нас тяжелая ситуация в «Краснодаре». Половина команды уехала. Дополнительный прилив сил тоже есть, приходят молодые футболисты. Результаты показывают, что у нас все неплохо.

В клубе с финансами все нормально. Мы добираемся до матчей как можем. Весь вопрос в закрытом аэропорте.

Я не забыл про легионеров, долгий путь прошли. Важно поддерживать с ними общение. Мы должны справляться своими силами.

Команду не нужно успокаивать, у нас все в порядке. Не знаю, откуда берется информация, что мы можем не доиграть», – сказал вратарь сборной России.