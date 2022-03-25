Жоан Лапорта: «Большинство хочет выступать за «Барсу». Игрокам нравятся клуб, команда, философия»

высказался о возможности приобретения форварда .

«Я не хочу говорить о конкретных футболистах, но могу сказать, что мы не будем делать ничего, что могло бы поставить клуб под угрозу. «Барса» не будет терять голову.

Большинство футболистов хочет перейти в «Барселону». Игрокам нравятся наш клуб, наша команда, наша философия, наш подход к работе, видение футбола. И это хорошо.

Им придется подстраиваться под наш уровень зарплат, к экономической структуре сделок, позволяющей сохранять устойчивость», – сказал президент «Барселоны».

Советник Лапорты о Холанде: «Мы «Барса», варианты будут. Трудная задача, но клуб работает над трансфером»