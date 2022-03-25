Пети о Мбаппе: «Как и рыбу голыми руками, его не поймать. Салах и Мане быстрые, но лишь единицы способны совершать такие рывки с такой же интенсивностью, как у Килиана»

сравнил форварда с рыбой.

«Послушайте Сака – он жалуется на недостаточную защиту игроков со стороны судей. То же происходит с Мбаппе во Франции – да и везде, куда он направляется. Соперники пытаются свалить Килиана, жестко сыграть с ним, но его невозможно поймать. Он словно рыба! Его невозможно поймать, как и рыбу голыми руками.

Вы не представляете, насколько этот парень быстрый. Иногда я работал [в качестве эксперта] недалеко от него, и работа его ног, его умение разворачиваться просто поражают.

Глядя на Салаха и Мане в , я понимаю, что они быстрые, постоянно в хорошей физической форме. Но лишь несколько игроков в мире способны совершать такие рывки и с такой же высокой интенсивностью, как у Мбаппе.

Его невозможно поймать. Нужно опекать его вдвоем или втроем, причем футболисты должны чувствовать свободные зоны у себя за спиной», – сказал бывший полузащитник сборной Франции.