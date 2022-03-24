Мбаппе хочет контролировать все свои имиджевые права, как Месси. «ПСЖ» согласен на это, «Реал» обычно забирает часть прав себе

хочет самостоятельно распоряжаться своими имиджевыми правами.

По данным Le Parisien, этот вопрос будет иметь огромное значение при переговорах нападающего «ПСЖ» о новом контракте.

Перейдя в «ПСЖ» летом 2017 года, форвард отдал все имиджевые права клубу. Отмечается, что Мбаппе обеспокоен некоторыми коммерческими операциями «ПСЖ».

Килиана не устраивает нынешнее положение дел, и он хочет самостоятельно контролировать свои имиджевые права, как его партнер по Лионель Месси. Парижане готовы принять это условие, если Мбаппе подпишет новый контракт.

As отмечает, что это может сказаться на переговорах француза с «Реалом».

Обычно мадридский клуб получает значительную часть имиджевых прав футболистов, это важное условие . Часто клуб и футболист договариваются разделить права в равных долях – по 50%.