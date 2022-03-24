Титов за расширение РПЛ: «15-я и 16-я команды вылетают, заходят первые четыре команды ФНЛ. У нас есть пять-шесть интересных команд там»

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Егор Титов выступил за расширение РПЛ.

«Мы все отталкиваемся от сложившейся ситуации, нужно искать выходы из нехорошей ситуации, спорт вообще бросать мы не имеем права, футбол – игра номер один, поэтому нужно искать компромиссы и выходы.

Берем ситуацию, что у нас еврокубков, скорее всего, не будет, значит нужно добавлять матчи, потому что у нас огромная страна, но всего 16 команд.

Например, в той же Турции тоже было 16 команд, теперь 20, лидеры последних 50 лет – «Фенербахче», «Галатасарай» и «Бешикташ» – сейчас далеко не лидеры, поэтому нам тоже нужно идти по этому пути: еврокубков нет, поэтому чтобы добавить матчей, нужно прибавлять две команды как минимум.

Вопрос в другом: насколько будет высока конкуренция. Здесь сомнения у меня большие, все-таки уровень чемпионата и вообще нашего футбола упал очень сильно по сравнению даже с двухтысячными годами.

Нужно также копать глубже – детский, юношеский, молодежный футбол, стоит смело делать реформы, потому что ниже упасть уже некуда. Поэтому я бы однозначно расширял.

Здесь будет вопрос от больших клубов – «Зенита», «Спартака», ЦСКА, «Локомотива» – зачем нужно больше матчей. Я уверен, что большинство легионеров уже не вернутся в Россию, поэтому уровень [игры] наших лидеров упадет. Сегодня будет так, что лидеры будут падать к середнякам, середняки к аутсайдерам, поэтому можно будет смело добавлять две команды. Надеюсь, что решение будет принято.

У меня только есть одно но – если решение примут по спортивному принципу, имею в виду, чтобы были переходные матчи 15-й и 16-й команд РПЛ с представителями ФНЛ.

А лучше и правильно было бы, наверное: 15-я и 16-я команды РПЛ вылетают, заходят первые четыре команды ФНЛ, учитывая, что «Оренбург» – интересная команда, «Алания» мне очень нравится, «Торпедо», «Нефтехимик» и другие – у нас есть пять-шесть интересных команд там.

Правительство идет навстречу бизнесу, также предлагаю сделать в футболе, то есть закрыть глаза на стадионы. Условно, «Оренбург» можно и нужно допускать, «Аланию» и других», – сказал бывший полузащитник «Спартака».

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