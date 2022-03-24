Аршавин об отъезде легионеров из РПЛ: «Уровень упадет, но это шанс для развития. В «Зените» легионеры хотят стать чемпионами»

высказался об отъезде легионеров из .

– Массовый отъезд легионеров – шанс для развития нашей лиги или ее деградация?

– Мы должны быть готовы к тому, что уровень упадет. Но и шанс для развития, потому молодые талантливые футболисты должны играть. У них будет больше времени. Нужно делать ставку на них.

– Многие клубы России уже потеряли большое количество легионеров, тот же «Краснодар». Как «Зениту» удалось всех удержать, кроме Ракицкого?

– У нас больше бразильцев, эта страна к нам в принципе дружественно относится. С этим связано, плюс, думаю, разговор Александра Ивановича [Медведева] с легионерами случился вовремя. Уверения и гарантии, которые клуб дал им, повлияли. Все хотят стать чемпионами, это тоже немаловажный фактор.

– Может, вы знаете конкретные аргументы?

– Говорить не буду.

– Какая теперь мотивация играть у легионеров в отсутствии легионеров?

– Нам надо еще дожить, может, летом все изменится. Может, им вообще разрешат разорвать контракты. Мы живем в такое время, когда даже завтра не знаешь, что случится.

Рано загадывать, уйдут легионеры «Зенита» летом или нет. У каждого разные цели и приоритеты в жизни. Каждый легионер индивидуален, – сказал бывший игрок и сборной России.