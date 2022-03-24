Холдинг «Сити» договорился с НАК о вхождении в группу. Это будет 12-й клуб в City Football Group

В холдинг «Манчестер Сити» войдет новый клуб.
Компания достигла соглашения с НАК о вхождении в City Football Group.
Сделка будет завершена при условии одобрения наблюдательным советом клуба из второго дивизиона Нидерландов, муниципалитетом Бреды и Королевским футбольным союзом Нидерландов.
Если сделка будет одобрена, НАК станет 12-м клубом холдинга. Сейчас в City Football Group входят «Манчестер Сити» (Англия), «Нью-Йорк Сити» (США), «Мельбурн Сити» (Австралия), «Мумбаи Сити» (Индия), «Йокогама Ф. Маринос» (Япония), «Монтевидео Сити Торке» (Уругвай), «Жирона» (Испания), «Ломмел» (Бельгия), «Сычуань Цзюню» (Китай), «Труа» (Франция) и клуб-партнер «Боливар» (Боливия).
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